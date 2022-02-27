Виталий Кличко, скриншот видео

https://racurs.ua/n167690-kiev-ne-oceplen-ne-verte-lji-klichko-oproverg-rossiyskuu-propagandu.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, спростував поширену сьогодні, 27 лютого, російськими інтернет-виданнями інформацію про те, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива.

Не вірте брехні! Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел, — наголосив Кличко у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас Кличко попередив киян, що сьогоднішня ніч також буде складною й закликав мешканців столиці провести цю ніч в укриттях.

Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою, — наголосив він. — Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних.

Він нагадав, що посилена комендантська година завершиться завтра о 8.00, після чого триватиме, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00. Кличко додає, що навіть після завершення комендантської години на вулицю слід виходити лише за нагальної необхідності.

Також Кличко висловив слова підтримки українським військовим та подякував за витримку мешканцям міст Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля, через які ворог намагається прорватися до Києва.

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