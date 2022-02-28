Количество выпущенных по Украине ракет назвали в Генштабе ВСУ

Генштаб ЗСУ повідомив кількість крилатих і балістичних ракет, які російські фашисти випустили по Україні.

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр». Нагадаємо, що ці запуски здійснюють з території РФ, Білорусі та акваторії Чорного моря.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу, — нагадали в Генштабі.

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«Ракурс» повідомляв, що у другій половині 28 лютого, відразу після завершення консультацій на кордоні України та Білорусі, РФ почала масований обстріл українських міст — Василькова, Білої Церкви та Калинівки.