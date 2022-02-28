Войска Беларуси приближаются к украинской границе – Генштаб

https://racurs.ua/n167746-voyska-belarusi-priblijautsya-k-ukrainskoy-granice-genshtab.html

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Білорусь планує напасти на Україну — ввечері 28 лютого окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань розпочали переміщення до державного кордону нашої держави.

Війська країни-зрадника рухаються у Волинському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об'єктів на території України з повітряного простору РБ.

Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку по ходу просування вглиб території України.

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