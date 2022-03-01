Беларусь ввела войска в Черниговскую область – терроборона

https://racurs.ua/n167766-belarus-vvela-voyska-v-chernigovskuu-oblast-terroborona.html

Ракурс

Білоруські війська приєднуються до війни в Україні — вранці 1 березня армія Лукашенка зайшла на Чернігівщину.

Інформацію «Суспільному» підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не планує брати участь у війні Росії проти України.

Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому, — цинічно заявив диктатор.

Він додав, що Білорусь «надалі не збирається брати участь у цій спецоперації в Україні, немає такої потреби».

Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря «для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї».

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити «ударів у спину» російським військам.

Поки на Чернігів сунуть війська Лукашенка, мер Атрощенко пропонує людям додатковий заробіток:

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БТР окупантів — 150 тис. грн,

БМП — 200 тис. грн,

танк — 250 тис. грн,

ліквідований фашист — 300 дол.

Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів! — наголосив мер.

Джерело: «Суспільне»