Два российских вертолета сбили украинские военные под Киевом. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n167767-dva-rossiyskih-vertoleta-sbili-ukrainskie-voennye-pod-kievom-video.html

Ракурс

Вертольоти Збройних сил Російської Федерації були збиті у небі над Києвом.

Через дніпровські води в бік столиці перелітали 17 ворожих вертольотів, але не всі долетіли. Протиповітряна оборона збила дві машини. Надзвичайно емоційне відео 1 березня опублікували в мережі.

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На відео чути, як оператор спершу рахує кількість вертольотів загарбника, а потім радісними вигуками підтримує падіння ворожої техніки.

Нагадаємо, під час російського нальоту на міста Васильків та Бровари Київської області винищувачі Збройних сил України перехопили та збили два російські літаки. Ще три російські літаки були збиті комплексами протиповітряної оборони С-300.