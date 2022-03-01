Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n167772-zelenskiy-vystupaet-s-rechu-pered-evroparlamentom-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 лютого, виступає з промовою перед депутатами Європейського парламенту.

Точного часу виступу українського лідера в Європарламенті немає, проте воно очікується після 13.00. Сам виступ відбуватиметься у відеоформаті. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Телеграм Верховної Ради.

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Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставили у Брюссель та офіційно зареєстрували.