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Ракурс
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Зеленський виступає з промовою перед Європарламентом (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 бер 2022, 13:05
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 лютого, виступає з промовою перед депутатами Європейського парламенту.

Точного часу виступу українського лідера в Європарламенті немає, проте воно очікується після 13.00. Сам виступ відбуватиметься у відеоформаті. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Телеграм Верховної Ради.



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Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставили у Брюссель та офіційно зареєстрували.

Джерело: Ракурс


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