Обстріл Херсона — снаряди влучили у багатоповерхівки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167774-obstril-hersona-snaryady-vluchyly-u-bagatopoverhivky.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 1 березня, сили ворога ракетами влучили у дві дев’ятиповерхівки.
В результаті, за попередніми даними, постраждали чотири особи, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в результаті обстрілів були зруйновані квартири на другому та третьому поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого, попередньо, постраждали чотири особи.
Пожежу ліквідовано, проте спостерігається витік газу.
Херсонська ОДА повідомляє про обстріл будинків у Таврійському мікрорайоні міста. Жителів міста просять залишатися в укриттях. Також є повідомлення про рух техніки агресора містом і що російські військові захоплюють в полон цивільних, ймовірно, плануючи використовувати їх як «живий щит».
«По Херсону їде російська бронетехніка», — голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV.
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022