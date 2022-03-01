Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська ОДА

https://racurs.ua/ua/n167774-obstril-hersona-snaryady-vluchyly-u-bagatopoverhivky.html

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У Херсоні сьогодні, 1 березня, сили ворога ракетами влучили у дві дев’ятиповерхівки.

В результаті, за попередніми даними, постраждали чотири особи, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в результаті обстрілів були зруйновані квартири на другому та третьому поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого, попередньо, постраждали чотири особи.

Пожежу ліквідовано, проте спостерігається витік газу.

Херсонська ОДА повідомляє про обстріл будинків у Таврійському мікрорайоні міста. Жителів міста просять залишатися в укриттях. Також є повідомлення про рух техніки агресора містом і що російські військові захоплюють в полон цивільних, ймовірно, плануючи використовувати їх як «живий щит».