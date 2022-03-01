Ракурсhttps://racurs.ua/
Наступ на Київ – столиця отримала нового голову військової адміністрації
Наступ на Київ — столиця отримала нового голову військової адміністраціїhttps://racurs.ua/ua/n167773-nastup-na-kyyiv-stolycya-otrymala-novogo-golovu-viyskovoyi-administraciyi.htmlРакурс
У Києві триває запекла боротьба з російськими окупантами. Президент Володимир Зеленський призначив нового голову військової адміністрації.
Ним став генерал Микола Жернов, а Віталій Кличко продовжує залишатися мером столиці. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
.
Новина доповнюється.