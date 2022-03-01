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Ракурс
Наступ на Київ – столиця отримала нового голову військової адміністрації

Наступ на Київ — столиця отримала нового голову військової адміністрації

1 бер 2022, 12:53
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У Києві триває запекла боротьба з російськими окупантами. Президент Володимир Зеленський призначив нового голову військової адміністрації.

Ним став генерал Микола Жернов, а Віталій Кличко продовжує залишатися мером столиці. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.



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Джерело: Ракурс


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