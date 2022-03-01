Наступ на Київ – столиця отримала нового голову військової адміністрації

https://racurs.ua/ua/n167773-nastup-na-kyyiv-stolycya-otrymala-novogo-golovu-viyskovoyi-administraciyi.html

Ракурс

У Києві триває запекла боротьба з російськими окупантами. Президент Володимир Зеленський призначив нового голову військової адміністрації.

Ним став генерал Микола Жернов, а Віталій Кличко продовжує залишатися мером столиці. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

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