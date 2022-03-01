Война в Киеве – столица получила нового главу военной администрации

https://racurs.ua/n167773-voyna-v-kieve-stolica-poluchila-novogo-glavu-voennoy-administracii.html

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У Києві триває запекла боротьба з російськими окупантами. Президент Володимир Зеленський призначив нового голову військової адміністрації.

Ним став генерал Микола Жернов, а Віталій Кличко продовжує залишатися мером столиці. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Шановні кияни! Оборона столиці — понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне, — сказав глава держави.

Зеленський розповів, що в мера Кличка буде своя сфера відповідальності. Тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації.

За словами президента, захистити Київ — значить захистити Україну.

Київ — це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя, — наголосив Зеленський.

Микола Жернов народився 2 травня 1966 року в місті Степанаван, що у Вірменії. У 1987 році закінчив Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, пройшов шлях від командира взводу до командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

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З 2001 по 2002 рік у складі багатонаціональних сил ООН з підтримання миру виконував миротворчу місію в Південному Лівані. У 2009 році закінчив Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень).

Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14−15-му роках. Зараз у РНБО — державний експерт Служби військової безпеки.