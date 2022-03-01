Засудіть війну відкрито, не бійтеся – Ляшко звернувся до лікарів із Росії

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Війна в Україні триває - російські окупанти знищують цивільну структуру та вбивають мирних людей. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до колег з Росії.

Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то «военная операция», не имеющая никакого отношения к вам или вашей работе? В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента, — заявил министр на своей странице в Facebook.

Ляшко рассказал, что российские военные обстреливают мирные кварталы украинских городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают больницы бомбами, не дают доставить лекарства и продукты питания в больницы, убили уже 16 детей.

Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там, и это вас не касается, — обратился глава ведомства.

По его словам, российские врачи и ученые уже в ближайшее время почувствуют действие санкций, введенных мировым сообществом против РФ, которые пытаются сдержать этот сумасшедший марш.

Скоро и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, которую уже игнорирует весь мир. Скоро и вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, … февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну, — отметил Ляшко.

Он добавил, что врачей из РФ уже исключают из мировых профессиональных медицинских ассоциаций и вскоре лишат возможности публиковаться в мировых научных журналах.

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