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Последствия обстрела Херсона, фото: Херсонская ОГА

Обстрел Херсона — снаряды попали в многоэтажки (ФОТО)

1 мар 2022, 12:58
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В Херсоне сегодня, 1 марта, силы врага попали в две девятиэтажки.

В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в результате обстрелов были разрушены квартиры на втором и третьем этажах и в одном из домов возник пожар, в результате чего, предварительно, пострадали четыре человека.

Пожар ликвидирован, однако наблюдается утечка газа.

Последствия обстрела Херсона, фото: Херсонская ОГА



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Херсонская ОГА сообщает об обстреле домов в Таврическом микрорайоне города. Жителей города просят оставаться в укрытиях. Также есть сообщения о движении техники агрессора по городу российские военные захватывают в плен гражданских, вероятно планируя использовать их как «живой щит».

Источник: Ракурс


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