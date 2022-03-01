НБУ призвал рассчитываться карточкой. Фото: istock

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України закликає громадян розраховуватися банківськими картками за товари та послуги через високий ризик нападів на інкасаторів під час поповнення банкоматів готівкою.

Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк не встановлював. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Там закликали не використовувати готівку, якщо є можливість розрахуватися карткою.

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Магазини, АЗС, аптеки мають приймати оплати карткою. Поповнюйте мобільний рахунок та здійснюйте перекази коштів через онлайн-банкінги. Онлайн-банкінги банків працюють, — додали в прес-службі.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України наголошує, що такі дії сприятимуть фінансовій обороні країни.