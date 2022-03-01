Российские войска нанесли новый авиаудар по Харькову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n167790-sbit-samolet-obstrelivavshiy-harkov.html

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Украинские военные сбили самолет, который сегодня, 1 марта, обстреливал Харьков.

Именно этот самолет нанес авиаудар по пятиэтажному жилому дому на Новобарском проспекте, в результате которого здание было частично разрушено, а ряд мирных жителей погибли или были ранены, сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу администрации Новобаварского района Татьяну Цыбульник.

Отмечается, что сбитый самолет упал в районе рынка «Лоск».

Жертвами авиаудара на Новобарском проспекте стали, по предварительным данным, восемь человек, еще столько же были ранены. Завалы продолжают разгребать.

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Источник: «Суспільне»