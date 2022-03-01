Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские войска нанесли новый авиаудар по Харькову, фото: ГСЧС

Сбит самолет, обстреливавший Харьков

1 мар 2022, 16:51
999

Украинские военные сбили самолет, который сегодня, 1 марта, обстреливал Харьков.

Именно этот самолет нанес авиаудар по пятиэтажному жилому дому на Новобарском проспекте, в результате которого здание было частично разрушено, а ряд мирных жителей погибли или были ранены, сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу администрации Новобаварского района Татьяну Цыбульник.

Отмечается, что сбитый самолет упал в районе рынка «Лоск».

Жертвами авиаудара на Новобарском проспекте стали, по предварительным данным, восемь человек, еще столько же были ранены. Завалы продолжают разгребать.



.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров