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Российские войска нанесли новый авиаудар по Харькову, фото: ГСЧС
Сбит самолет, обстреливавший Харьковhttps://racurs.ua/n167790-sbit-samolet-obstrelivavshiy-harkov.htmlРакурс
Украинские военные сбили самолет, который сегодня, 1 марта, обстреливал Харьков.
Именно этот самолет нанес авиаудар по пятиэтажному жилому дому на Новобарском проспекте, в результате которого здание было частично разрушено, а ряд мирных жителей погибли или были ранены, сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу администрации Новобаварского района Татьяну Цыбульник.
Отмечается, что сбитый самолет упал в районе рынка «Лоск».
Жертвами авиаудара на Новобарском проспекте стали, по предварительным данным, восемь человек, еще столько же были ранены. Завалы продолжают разгребать.
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Источник: «Суспільне»