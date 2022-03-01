Збито літак, який обстрілював Харків

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Російські війська завдали нового авіаудару по Харкову, фото: ДСНС
Збито літак, який обстрілював Харківhttps://racurs.ua/ua/n167790-zbyto-litak-yakyy-obstriluvav-harkiv.htmlРакурс
Українські військові збили літак, який сьогодні, 1 березня, обстрілював Харків.
Саме цей літак завдав авіаудару по п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Новобарському, в результаті якого будівля була частково зруйнованою, а низка мирних жителів загинули чи були поранені, повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову адміністрації Новобаварського району Тетяну Цибульник.
Зазначається, що збитий літак впав у районі ринку «Лоск».
Жертвами авіаудару на проспекті Новобарському стали, за попередніми даними, восьмеро людей, ще стільки ж були поранені. Завали продовжують розгрібати.
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Джерело: «Суспільне»