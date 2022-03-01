Оборона Киева — вокруг столицы стоят блокпосты, критическая инфраструктура работает

https://racurs.ua/n167791-oborona-kieva-vokrug-stolicy-stoyat-blokposty-kriticheskaya-infrastruktura-rabotaet.html

Ракурс

На шостий день війни ситуація навколо столиці залишається складною, повідомляє офіційний сайт Київради.

Ворог — на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях, — звернувся до киян Віталій Кличко.

Він повідомив, що всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19.00. З 20.00 до 8.00 діє комендантська година. Всі мають залишатися вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.

Ситуація — загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю. Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова — де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва, — сказав Кличко.

Він наполегливо радить не вірити дезінформації, яка блукає мережами, а також не піддаватися паніці!

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