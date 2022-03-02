Последствия обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС

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Харків 2 березня знову опинився під обстрілами російських нацистів.

Сьогодні вранці загарбники завдали ударів по центру обласного центру. Внаслідок обстрілів загорілася одна з будівель Харківського національного університету ім. Каразіна. Корпус соціологічного факультету зруйнований, триває масштабна пожежа. Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ МВС у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. Каразіна попередньо постраждало три особи.

Тим часом керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що дії російських окупантів призвели до смерті понад 20 осіб в Харківській області. Ще 112 людей дістали поранення.

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Нагадаємо, у ніч на 2 березня у Харкові висадився ворожий десант. Загарбники атакували госпіталь — Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. ЗСУ зустріли окупантів вогнем.