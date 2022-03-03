ВСУ и пограничники вышли на линию госграницы на Сумщине. Фото: blogspot.com

https://racurs.ua/n167873-vsu-i-pogranichniki-vyshli-na-liniu-gosgranicy-na-sumschine-danilov.html

Ракурс

Українські військові вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.

У четвер, 3 березня, прикордонники п’ятого прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію держкордону у Сумській області. Про це повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook.

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України! — наголосив секретар РНБО.



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Данілов відзначив, що російський наступ в Україні було зупинено, бо окупанти значно не просунулися на жодному з напрямків. Агресор зіткнувся з рішучим опором українців і змінив тактику війни — масовано обстрілює житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків. При цьому рашисти використовують озброєння, яке заборонене Женевською конвенцією

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під Харковом українські військові знищили першу танкову армію РФ. Взято в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів. А в напрямку Кривого Рогу та під Миколаєвом окупанти потрапили під удар ЗСУ і були практично повністю знищені.