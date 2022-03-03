Иностранные добровольцы уже едут в Украину – Зеленский (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167876-inostrannye-dobrovolcy-uje-edut-v-ukrainu-zelenskiy-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 3 березня записав нове звернення, в якому заявив, що в Україну їдуть перші з 16 тис. іноземних добровольців.

Глава держави також розповів, що наша країна щоденно отримує зброю від партнерів. Звернення Зеленського опублікували в його соцмережах.

Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів, від справжніх друзів. Щоденно все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в наші державу. Перші з 16 тисяч, вони їдуть захищати свободу, захищати життя — для нас, для всіх і це буде успішно, я в цьому впевнений, — зазначив президент.



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Нагадаємо, в Україні створюють Міжнародний легіон територіальної оборони з іноземців, які хочуть приєднатися до опору російським агресорам та захисту світової безпеки.