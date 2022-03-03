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Перевыполнение поступлений в бюджет составляет 24 млрд – министр финансов
Перевыполнение поступлений в бюджет составляет 24 млрд — министр финансовhttps://racurs.ua/n167880-perevypolnenie-postupleniy-v-budjet-sostavlyaet-24-mlrd-ministr-finansov.htmlРакурс
Фінансова система України працює безперебійно та ефективно навіть в умовах воєнного стану, запевнив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.
Перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд грн.
Усі фінансові установи країни працюють 24 на 7. Ми спроможні виконувати усі наші зобов’язання, зокрема соціальні. Міжнародна підтримка дозволяє впевнено дивитися у майбутнє. Практично всі країни світу готові підтримати Україну, — підкреслив очільник відомства.
Також Мінфін почав проводити аукціони по розміщенню так званих військових облігацій.
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Вчора відбувся перший такий аукціон. Нам вдалося залучити 8 млрд грн. Аукціони будемо продовжувати, є надзвичайно високий попит на купівлю таких облігацій, — запевнив Сергій Марченко.
Планується проводити такі аукціони й надалі. В країні є достатньо ресурсів для фінансування захисників, додав він.