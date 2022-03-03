Оккупанты клеят тавро на «ихтамнетов» (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167889-okkupanty-kleyat-tavro-na-ihtamnetov-video.html

Ракурс

Война России против Украины продолжается, Путин использует своих бойцов как пушечное мясо. Об этом свидетельствуют видео, которые записывают сами же оккупанты.

Вот мы стоим уже третий или четвертый день. Мы не ели нормально уже три-четыре дня. Вот ребята, которых тупо бросили на пушечное мясо, — говорит солдат.

В видео говорится, что оккупантов заставляют подписать бумаги задним числом, но никто не согласен с этим.

Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, хотят нас уволить, чтобы они прикрыли сами себя. Завтра будем уволены, нас отвезут, — рассказывает рашист.

Также он рассказывает, что «кто вырвался, кто остался жив, мы тут стоим здесь». Оккупантов хотят уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, не приехали сюда, остались в полку.