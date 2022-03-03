Авиация РФ атаковала жилой сектор в Чернигове. Фото: Черниговская ОГА

https://racurs.ua/n167892-aviaciya-rf-atakovala-jiloy-sektor-v-chernigove-est-jertvy-i-razrusheniya-foto.html

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Російські загарбники продовжують підло обстрілювати мирні українські міста та села.

Сьогодні, 3 березня, авіація ВКС Збройних сил РФ завдала ударів по Чернігову. Авіаналіт було здійснено на житлові квартали, під обстріл потрапили дві школи та приватні будинки. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram.

Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару з повітря загинули дев’ять осіб, ще четверо — дістали поранення.

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Нагадаємо, 3 березня у Чернігові російські окупанти обстріляли нафтобазу. Внаслідок атаки почалася пожежа, горить державне підприємство «Комбінат Айстра».