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Ракурс
Оккупанты в Украине. Фото: rambler.ru

Ни одна российская собака не будет допущена на чемпионат Европы

3 мар 2022, 16:09
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Російські собаки не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи 2022 року у Парижі.

Такі обмеження французька влада запровадила через напад Російської Федерації на Україну. Заборон з боку Міжнародної кінологічної федерації (FCI) на участь російських собак у заходах за кордоном немає, проте НКО Франції все ж ухвалила рішення про обмеження. Про це 3 березня повідомляє РІА «Новости».

У Росії вже заявили про те, що Франція «грубо порушила Статут FCI про неприпустимість дискримінації країн і окремих осіб з політичних, націоналістичних та інших подібних мотивів».

Крім того, Міжнародна федерація кішок постановила, що з 1 березня жодна кішка, виведена в Росії, не може бути ввезена і зареєстрована в будь-якій родоводу книзі Міжнародної федерації кішок за межами РФ, незалежно від того, яка організація видала її родовід.



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Нагадаємо, вперше в історії до антиросійських санкцій приєдналася нейтральна Швейцарія. Цюрих вирішив застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, всупереч своєму нейтралітету.

Джерело: РІА «Новости»

Источник: Ракурс


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