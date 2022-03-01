Нейтральна Швейцарія приєдналася до санкції проти РФ. Фото:

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Нейтральна Швейцарія приєдналася до антиросійських санкції.

Цюрих вирішив застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, всупереч своєму нейтралітету. Відповідне рішення 28 лютого ухвалила Федеральна рада Швейцарії, повідомляє Reuters.

У зв’язку з тривалою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада ухвалила рішення прийняти пакети санкцій, введені Європейським Союзом 23 та 25 лютого, — йдеться в заяві уряду.

Санкції запроваджено, зокрема, проти головного агресора РФ Володимира Путіна, глави російського уряду міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Крім того, Швейцарія вирішила закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

У Цюриху зазначили, що країна допомагатиме українцям, які втекли від війн до Польщі.

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Нагадаємо, Російська Федерація через напад на Україну зіткнулися з ізоляцією, девальвацією та інфляцією. Зокрема, ЄС та Велика Британія заблокували резерви центробанку РФ на європейських рахунках. А всі підсанкційні банки вже почали відключати від SWIFT. Також Євросоюз та США закрили повітряний простір для російських літаків. Лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній з Росії повернути літаки.

Джерело: Reuters