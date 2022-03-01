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Майже 70 бійців ЗСУ загинули внаслідок артобстрілу Охтирки. Скріншот з відео
Майже 70 бійців ЗСУ загинули внаслідок артобстрілу Охтирки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167751-mayje-70-biyciv-zsu-zagynuly-vnaslidok-artobstrilu-ohtyrky-video.htmlРакурс
Російські вороги обстріли з артилерії місто Охтирка в Сумській області.
Чимало снарядів ворога потрапили у військову частину. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 70 українських військовослужбовців. На місці події працюють працівники ДСНС та добровольці, вони розбирають завали. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Телеграмі.
Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі — під 70 померлих українських бійців, — йдеться в повідомленні.
Очільник облдержадміністрації додав, що окупанти зазначають значних втрат. Трупи знищених російських загарбників збирають по навколишній місцевості представники Червоного хреста, щоб відправити їх з України додому в Росію.
Кореспондентка Олеся Боровик в ефірі телеканалу «Рада» зазначила, що Сумщина продовжує тримати оборону. Зокрема, біля обласного центру ЗСУ знищили техніку росіян — 20 установок «Град», 96 танків і вісім заправників за допомогою «Байрактара».
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Нагадаємо, 28 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» та «Калібр». Ці запуски окупанти здійснюють з території РФ, Білорусі та акваторії Чорного моря.