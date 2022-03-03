Жодна російська собака не буде допущена на чемпіонат Європи

Окупанти в Україні. Фото: rambler.ru

https://racurs.ua/ua/n167891-jodna-rosiyska-sobaka-ne-bude-dopuschena-na-chempionat-ievropy.html

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Російські собаки не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи 2022 року у Парижі.

Такі обмеження французька влада запровадила через напад Російської Федерації на Україну. Заборон з боку Міжнародної кінологічної федерації (FCI) на участь російських собак у заходах за кордоном немає, проте НКО Франції все ж ухвалила рішення про обмеження. Про це 3 березня повідомляє РІА «Новости».

У Росії вже заявили про те, що Франція «грубо порушила Статут FCI про неприпустимість дискримінації країн і окремих осіб з політичних, націоналістичних та інших подібних мотивів».

Крім того, Міжнародна федерація кішок постановила, що з 1 березня жодна кішка, виведена в Росії, не може бути ввезена і зареєстрована в будь-якій родоводу книзі Міжнародної федерації кішок за межами РФ, незалежно від того, яка організація видала її родовід.

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Нагадаємо, вперше в історії до антиросійських санкцій приєдналася нейтральна Швейцарія. Цюрих вирішив застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, всупереч своєму нейтралітету.

Джерело: РІА «Новости»