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Ракурс
Наслідки бомбардувань Харкова. Фото: Telegram-канал ЗСУ

Наступ окупантів на Харків невдовзі можна буде брати у лапки — Арестович

3 бер 2022, 15:46
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Наступ на Харків військ Російської Федерації уповільнився.

Російські загарбники намагаються оточити обласний центр та місто Лозова, проте зазнають великих втрат у техніці та особовому складі. Про це 3 березня заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Зараз темпи дуже уповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати у лапки, — сказав Арестович.

Як відомо, Харків — одне з міст України, яке зазнає найбільших ракетних ударів з боку російських загарбників.

Наслідки бомбардувань Харкова. Фото: Telegram-канал ЗСУ

Наслідки бомбардувань Харкова. Фото: Telegram-канал ЗСУ



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Наслідки бомбардувань Харкова. Фото: Telegram-канал ЗСУ

Нагадаємо, 28 лютого стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22м3 атакував Харків з території Росії. Бомбардувальник зробив чотири заходи за курсом Бесєдино — Бєлгород, випустивши по обласному центру приблизно 16 ракет.

Джерело: Ракурс


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