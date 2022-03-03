Наслідки бомбардувань Харкова. Фото: Telegram-канал ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n167890-nastup-okupantiv-na-harkiv-nevdovzi-mojna-bude-braty-u-lapky-arestovych.html

Ракурс

Наступ на Харків військ Російської Федерації уповільнився.

Російські загарбники намагаються оточити обласний центр та місто Лозова, проте зазнають великих втрат у техніці та особовому складі. Про це 3 березня заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Зараз темпи дуже уповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати у лапки, — сказав Арестович.

Як відомо, Харків — одне з міст України, яке зазнає найбільших ракетних ударів з боку російських загарбників.

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Нагадаємо, 28 лютого стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22м3 атакував Харків з території Росії. Бомбардувальник зробив чотири заходи за курсом Бесєдино — Бєлгород, випустивши по обласному центру приблизно 16 ракет.