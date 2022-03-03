Белорусы не хотят воевать, но оттягивают силы ВСУ от Киева – Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n167903-belorusy-ne-hotyat-voevat-no-ottyagivaut-sily-vsu-ot-kieva-genshtab-vsu.html

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На Волині ЗСУ перебувають на оборонних позиціях. По той бік кордону розташувалася 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь, якій вже наказали наступати на Україну. Але переважна більшість її військових не хочуть цього робити — мотивація вкрай низька.

Про це йдеться у зведеннях з фронту увечері 3 березня.

Вадим Денисенко, радник голови МВС, в ефірі UAразом також заявив, що на кордоні з Білоруссю маневрують військові колони з червоними мітками. Тривають також маневри в Придністров’ї.

Це робиться спеціально, щоб відтягувати наші сили від відбиття наступу на Одесу — і західні частини, які ми маємо підтягти до Києва, — сказав Денисенко.

На Сіверщині українська армія утримує оборону навколо Чернігова, на Слобожанщині продовжуються бої, бійці ЗСУ на окремих напрямках мають успіх.

У зоні ООС росіяни досі не виконали мети виходу на рубежі Донецької та Луганської областей, Маріуполь продовжує триматися.

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На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя.

В Генштабі повідомили, що на окупованих територіях Росія мобілізує місцевих мешканців і планує перекинути їх під Харків, де рашисти зазнали значних втрат.