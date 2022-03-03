СБУ перехватила переговоры россиян, которым "наваляли" под Гостомелем (АУДИО)

https://racurs.ua/n167902-sbu-perehvatila-peregovory-rossiyan-kotorym-navalyali-pod-gostomelem-audio.html

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СБУ перехопила одну з розмов російських омонівців, які обговорюють ситуацію під Гостомелем. Окупанти назвали війну в Україні «спецоперацією» та відвели на неї три дні.

Тому вони нажахані власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом.

Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими — СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі «в дим» з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і у них — один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там «наваляло» нашим ніхто не знає, — цитує переговори СБУ.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді війська РФ неодноразово порушували закони і звичаї ведення війни: обстрілюють мирне населення, в тому числі із забороненої зброї, використовують цивільних як «живий щит».

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Україна направила позов проти РФ до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі. Прокурор МКС Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.