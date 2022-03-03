Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими — СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі «в дим» з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і у них — один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там «наваляло» нашим ніхто не знає, — цитує переговори СБУ.