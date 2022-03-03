Ракурсhttps://racurs.ua/
Флагман ВМС Украины затопили в Николаеве
Флагман ВМС Украины затопили в Николаеве (ФОТО)https://racurs.ua/n167906-flagman-vms-ukrainy-zatopili-v-nikolaeve-foto.htmlРакурс
Флагман ВМС України — фрегат «Гетьман Сагайдачний» — затопили.
Цю інформацію підтвердив у Твіттер голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.
Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.
.
Улітку 2021 року флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) зайшов на ремонт на cуднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві.