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Флагман ВМС Украины затопили в Николаеве

Флагман ВМС Украины затопили в Николаеве (ФОТО)

3 мар 2022, 21:27
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Флагман ВМС України — фрегат «Гетьман Сагайдачний» — затопили.

Цю інформацію підтвердив у Твіттер голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.



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Флагман ВМС України затопили у Миколаєві, фото - Твіттер Т.Чмут

Улітку 2021 року флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) зайшов на ремонт на cуднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві.

Источник: Ракурс


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