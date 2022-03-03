Флагман ВМС України затопили у Миколаєві, фото - Твіттер Т.Чмут

https://racurs.ua/ua/n167906-flagman-vms-ukrayiny-zatopyly-u-mykolaievi-foto.html

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Флагман ВМС України — фрегат «Гетьман Сагайдачний» — затопили.

Цю інформацію підтвердив у Твіттер голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.

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Улітку 2021 року флагман ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» (F130) зайшов на ремонт на cуднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві.