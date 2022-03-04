Российские фашисты тайно закапывают тела своих товарищей (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167921-rossiyskie-fashisty-tayno-zakapyvaut-tela-svoih-tovarischey-video.html

Ракурс

Російські окупанти в Україні таємно закопують під покровом ночі тіла своїх товаришів по службі, ліквідованих під Маріуполем захисниками міста.

Злочинна влада Росії приховує від сімей, де саме гинуть кадрові військовослужбовці країни-агресора. Відповідне відео, зняте за допомогою тепловізора, опубліковано полком «Азов».

Загиблих закопують уночі, не на цвинтарі, в звичайних ямах без розпізнавальних знаків. Після закінчення війни вони так і залишаться гнити в українському чорноземі, — йдеться у коментарі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває дев’ятий день. Генеральний штаб Збройних сил України проінформував про ситуацію станом на 6.00 4 березня.

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Російські окупанти на всіх напрямках мають втрати, ворожі солдати демотивовані й здаються в полон. Рашисти кидають техніку — ці трофеї допомагають бити російських загарбників.