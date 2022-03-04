Шуфрич фотографировался у блокпоста. Его не били, но задержали

https://racurs.ua/n167938-shufrich-fotografirovalsya-u-blokposta-ego-ne-bili-no-zaderjali-foto.html

Ракурс

Територіальна оборона Києва затримала народного депутата фракції «Опозиційна платформа — За життя» Нестора Шуфрича.

Про це повідомляють «Схеми». Журналісти поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі.

Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов із машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм затриманих, — сказав боєць.

Нагадаємо, що військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна.

Шуфрич цілий і неушкоджений. Зброю в його охоронців забрали, її передадуть поліції.

Сам Шуфрич пояснив військовим свої дії так: «Вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам’ятки».

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