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Ракурс
Шуфрич фотографувався біля блокпосту. Його не били, але затримали

Шуфрич фотографувався біля блокпосту. Його не били, але затримали (ФОТО)

4 бер 2022, 18:56
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Територіальна оборона Києва затримала народного депутата фракції «Опозиційна платформа — За життя» Нестора Шуфрича.

Про це повідомляють «Схеми». Журналісти поспілкувались з одним із бійців цього батальйону, який розповів деталі.

Шуфрич під’їхав під блокпост, вийшов із машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм затриманих, — сказав боєць.

Шуфрич вийшов на фотополювання до блокпосту. Його не били, але затримали

Нагадаємо, що військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна.

Шуфрич цілий і неушкоджений. Зброю в його охоронців забрали, її передадуть поліції.

Сам Шуфрич пояснив військовим свої дії так: «Вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам’ятки».

Шуфрич вийшов на фотополювання до блокпосту. Його не били, але затримали



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Шуфрич вийшов на фотополювання до блокпосту. Його не били, але затримали

Зброя охорони Шуфрича

Джерело: Ракурс


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