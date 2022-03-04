Из роты в 100 человек выжили всего четверо — вдова Собчака ошарашила российских сенаторов (ВИДЕО)

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В Росії, здається, хоч хтось почав прозрівати. На обговоренні поправок до Кримінального кодексу РФ, які передбачають до 15 років колонії до закону про фейки, вдова Собчака заявила, що 3 березня із зони бойових дій в Україні вивели «срочників», яких змушували підписувати або за яких підписували контракти на службу.

Член Ради Федерації РФ Людмила Нарусова на засіданні одного з комітетів розповіла про передислокацію російських військовослужбовців під час війни в Україні, при цьому побічно підтвердивши великі втрати з російського боку.

Вчора із зони бойових дій було виведено… Саме ті строковики, яких або змушували підписати контракт, або за них підписували. Але тільки в результаті бойових дій з роти в сто осіб живими залишилися четверо, — сказала Нарусова.

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Два дні тому на засіданні комітету Радфеду вона негативно висловлювалася про фактичне запровадження у Росії військової цензури. А в інтерв’ю телеканалу «Дождь» заявила, що не можна довіряти федеральним телеканалам, оскільки вони «безбожно брешуть».

4 березня у РФ заблокували Фейсбук.