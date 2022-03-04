Новый фейк рашистов - украинцам будут звонить по телефону, чтобы навести цели для бомбардировки

https://racurs.ua/n167946-novyy-feyk-rashistov-ukraincam-budut-zvonit-po-telefonu-chtoby-navesti-celi-dlya-bombardirovki.html

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Російські окупанти можуть розганяти новий фейк у соцмережах та месенджерах: буцімто українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування.

Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом не можливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування неможливо.

Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків, — зазначили в Держспецзвʼязку.

У відомстві звернули увагу, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

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Раніше Центр протидії дезінфомрації при РНБО повідомляв: існує велика загроза того, що Росія використає діпфейк і покаже нібито «відеозвернення» Володимира Зеленського, який оголошуватиме про «капітуляцію» України.