Как не вестись на фейки России, рассказали в СБУ (СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ)https://racurs.ua/n167939-kak-ne-vestis-na-feyki-rossii-rasskazali-v-sbu-spisok-istochnikov-informacii.htmlРакурс
Російські окупанти вдерлися в Україну та активно розповсюджують фейки. Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір
У Службі безпеки України попереджають, що щодня з’являються чергові варіації, що нібито:
- керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
- населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»;
- розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «воєнного часу»
Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити, — зазначили у заяві.
У СБУ додали, що перед поширенням будь-якої інформації потрібно перевірити, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел.
Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур! Ось перелік цих ресурсів для перевірки:
Офіс Президента України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/president.gov.ua
- Телеграм: https://t.me/OP_UA
Верховна Рада України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
- Телеграм: https://t.me/verkhovnaradaukrainy
Кабінет міністрів України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA
- Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA
Служба безпеки України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
- Телеграм: https://t.me/SBUkr
Міністерство оборони України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
- Твіттер: https://twitter.com/defenceu
Генеральний штаб Збройних сил України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
- Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA
Міністерство внутрішніх справ України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
- Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine
Державна прикордонна служба України
- Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine
- Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua