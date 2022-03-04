Ложь Лаврова опроверг Кулеба

Сергей Лавров, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n167940-loj-lavrova-oproverg-kuleba.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, спростував поширювані очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим твердження про нібито наміри нашої держави відновити ядерну зброю.

За словами Кулеби, такі заяви Лаврова є дезінформацією. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Кулеби у Твіттері.

Ще раз: це цинічна, нахабна брехня Росії, яка сама веде вогонь по ядерних об'єктах в Україні, — наголосив Кулеба.



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Міністр додав, що навколо ядерних об'єктів України мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі.

Лавров раніше заявляв, що здійснювана Росією масштабна агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого, нібито спрямована на недопущення отримання нашою державою ядерної зброї.