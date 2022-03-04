Брехню Лаврова спростував Кулеба

Брехню Лаврова спростував Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n167940-brehnu-lavrova-sprostuvav-kuleba.htmlРакурс
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, спростував поширювані очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим твердження про нібито наміри нашої держави відновити ядерну зброю.
За словами Кулеби, такі заяви Лаврова є дезінформацією. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Кулеби у Твіттері.
Ще раз: це цинічна, нахабна брехня Росії, яка сама веде вогонь по ядерних об'єктах в Україні, — наголосив Кулеба..
Міністр додав, що навколо ядерних об'єктів України мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі.
Лавров раніше заявляв, що здійснювана Росією масштабна агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого, нібито спрямована на недопущення отримання нашою державою ядерної зброї.