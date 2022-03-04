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Ракурс
Сергій Лавров, фото: «Комсомольская правда»

Брехню Лаврова спростував Кулеба

4 бер 2022, 19:10
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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, спростував поширювані очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим твердження про нібито наміри нашої держави відновити ядерну зброю.

За словами Кулеби, такі заяви Лаврова є дезінформацією. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Кулеби у Твіттері.

Ще раз: це цинічна, нахабна брехня Росії, яка сама веде вогонь по ядерних об'єктах в Україні, — наголосив Кулеба.



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Міністр додав, що навколо ядерних об'єктів України мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі.

Лавров раніше заявляв, що здійснювана Росією масштабна агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого, нібито спрямована на недопущення отримання нашою державою ядерної зброї.

Джерело: Ракурс


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