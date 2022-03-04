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Ракурс
Як не вестися на російські фейки, розповіли в СБУ (СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ)

Як не вестися на російські фейки, розповіли в СБУ (СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ)

4 бер 2022, 19:10
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Російські окупанти вдерлися в Україну та активно розповсюджують фейки. Ворог хвиля за хвилею атакує наш інформаційний простір

У Службі безпеки України попереджають, що щодня з’являються чергові варіації, що нібито:

  • керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію;
  • населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»;
  • розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «воєнного часу»

Правда лише одна: ворог зазнає втрат і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня і продовжимо це робити, — зазначили у заяві.

У СБУ додали, що перед поширенням будь-якої інформації потрібно перевірити, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел.

Адже всі важливі для державної безпеки заяви оперативно публікуються на сторінках державної влади та силових структур! Ось перелік цих ресурсів для перевірки:

Офіс Президента України

Верховна Рада України

Кабінет міністрів України

  • Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA
  • Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA

Служба безпеки України

Міністерство оборони України

  • Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
  • Твіттер: https://twitter.com/defenceu

Генеральний штаб Збройних сил України

  • Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
  • Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA

Міністерство внутрішніх справ України



.

  • Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
  • Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine

Державна прикордонна служба України

  • Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine
  • Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua

Джерело: Ракурс


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