PayPal прекратила свою работу в РФ через войну. Фото: BBC

https://racurs.ua/n167959-paypal-prekratila-svou-rabotu-v-rossii-iz-za-voyny.html

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Платіжна система PayPal з 5 березня більше не працюватиме на території Російської Федерації.

Таке рішення було ухвалене через війну РФ проти України. Компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. Росіянам гарантували, що вони зможуть зняти свої гроші протягом обмеженого проміжку часу. Про це повідомляє Reuters.

У нинішніх обставинах ми припиняємо роботу PayPal в Росії, — заявив президент PayPal Ден Шульман.

Повідомляється, що платіжна система з початку війни допомогла зібрати понад 150 млн для благодійних організацій, які підтримують Україну.

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Нагадаємо, Samsung Electronics припинила постачання в Росію через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Південнокорейська компанія більше не постачатиме РФ смартфони, чіпи та побутову електроніку.

Джерело: Reuters