В Украине уничтожили уже более 10 тыс. военных РФ. Фото: ВСУ

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Армія Російської Федерації зазначає колосальних втрат у боях зі Збройними силами України.

З початку вторгнення сумарні орієнтовні втрати противника склали понад в 10 тис. особового складу. Українські захисники знищили сотні танків та майже 1 тис. броньованих машин та різних автомобілів. Про це 5 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого по 5 березня орієнтовно склали:

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особового складу — понад 10 тис. осіб,

танків — 269 одиниць,

ББМ — 945 одиниць,

артилерійських систем — 105 одиниць,

РСЗВ — 50 одиниць,

засоби ППО — 19 одиниць,

літаків — 39 одиниць (уточняється),

гелікоптерів — 40 одиниць (уточняється),

автомобільної техніки — 409 одиниць,

легкі швидкісні катери — 2 одиниць,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3.

У Міноборони наголосили, що дані втрат противника уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, Збройні сили України та підрозділи Сил безпеки та оборони ведуть запеклі бої з окупантами. Українські воїни змушують загарбників відступати з втратами, втікати та залишати техніку.