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В Украине уничтожили уже более 10 тыс. военных РФ. Фото: ВСУ

Россия в Украине потеряла уже более 10 тыс. военных — новые данные Генштаба

5 мар 2022, 10:22
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Армія Російської Федерації зазначає колосальних втрат у боях зі Збройними силами України.

З початку вторгнення сумарні орієнтовні втрати противника склали понад в 10 тис. особового складу. Українські захисники знищили сотні танків та майже 1 тис. броньованих машин та різних автомобілів. Про це 5 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого по 5 березня орієнтовно склали:



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  • особового складу — понад 10 тис. осіб,
  • танків — 269 одиниць,
  • ББМ — 945 одиниць,
  • артилерійських систем — 105 одиниць,
  • РСЗВ — 50 одиниць,
  • засоби ППО — 19 одиниць,
  • літаків — 39 одиниць (уточняється),
  • гелікоптерів — 40 одиниць (уточняється),
  • автомобільної техніки — 409 одиниць,
  • легкі швидкісні катери — 2 одиниць,
  • цистерн з ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3.

У Міноборони наголосили, що дані втрат противника уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, Збройні сили України та підрозділи Сил безпеки та оборони ведуть запеклі бої з окупантами. Українські воїни змушують загарбників відступати з втратами, втікати та залишати техніку.

Источник: Ракурс


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