ЗСУ пішли в контратаку на окремих напрямках. Фото: ЗСУ

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Десятий день триває повномасштабна війна Російської Федерації проти України.

Збройними силами України та підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої з окупантами. Армія продовжує тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках пішла в контратаку. Українські воїни змушують загарбників відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів агресору. Про це 5 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

У штабі наголошують, що частини та підрозділи армії Путіна деморалізовані, а солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон. Окупанти втікають, залишаючи військову техніку та озброєння.

Зазначається, що втрат противнику завдають не лише ЗСУ та тероборона, оскільки неозброєні українці рішуче демонструють окупантам свою стійкість та позицію, чим завдають росіянам психологічної поразки.

Ворог тим часом не покидає спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного «бліцкригу». Через російську пропаганду агресор розповсюджує тотальну брехню та приховує втрати в особовому складі та техніці.

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На жаль, про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо, — запевнили в Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявляли, що 4 березня основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. На Слобожанському та Приморському напрямках та на Донбасі українська армія продовжувала тримати оборону.