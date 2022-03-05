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В Україні знищили вже понад 10 тис. військових РФ. Фото: ЗСУ
Росія в Україні втратила вже понад 10 тис. військових — нові дані Генштабуhttps://racurs.ua/ua/n167958-rosiya-v-ukrayini-vtratyla-vje-ponad-10-tys-viyskovyh-novi-dani-genshtabu.htmlРакурс
Армія Російської Федерації зазначає колосальних втрат у боях зі Збройними силами України.
З початку вторгнення сумарні орієнтовні втрати противника склали понад в 10 тис. особового складу. Українські захисники знищили сотні танків та майже 1 тис. броньованих машин та різних автомобілів. Про це 5 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого по 5 березня орієнтовно склали:
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- особового складу — понад 10 тис. осіб,
- танків — 269 одиниць,
- ББМ — 945 одиниць,
- артилерійських систем — 105 одиниць,
- РСЗВ — 50 одиниць,
- засоби ППО — 19 одиниць,
- літаків — 39 одиниць (уточняється),
- гелікоптерів — 40 одиниць (уточняється),
- автомобільної техніки — 409 одиниць,
- легкі швидкісні катери — 2 одиниць,
- цистерн з ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3.
У Міноборони наголосили, що дані втрат противника уточняються, бо підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, Збройні сили України та підрозділи Сил безпеки та оборони ведуть запеклі бої з окупантами. Українські воїни змушують загарбників відступати з втратами, втікати та залишати техніку.