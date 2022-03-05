Гуманитарные коридоры для гражданских открыли из Мариуполя и Волновахи

Эвакуация гражданского населения. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/n167957-gumanitarnye-koridory-dlya-grajdanskih-otkryli-iz-mariupolya-i-volnovahi.html

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Гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи Донецької області відкриваються сьогодні, 5 березня.

Зі зруйнованих внаслідок обстрілів міст евакуйовуватимуть цивільних. Гуманітарні кордони відкриваються з 11.00. Режим тиші триватиме з 9.00 до 16.00. Інформацію про коридори для евакуації підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі «Суспільному».

У прес-службі Маріупольської міської ради зазначили, що в якості гуманітарного коридору обраний маршрут Маріуполь — Микільське — Розівка — Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Евакуація мирних жителів відбуватиметься з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК «Іллічівець» (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

У період тиші Маріуполь охочі зможуть покинути й на власному транспорті.

Раніше мер Маріуполь Вадим Бойченко заявляв, що на час роботи гуманітарного коридору діятиме режим тиші у місті. У місті в цей час зможуть відновити енергопостачання, водопостачання та мобільний зв’язок. Також до міста зможуть доправити продукти харчування та медикаменти.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ теж повідомили, що для гуманітарних кордонів з 9.00 діятиме режим тиші.

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Нагадаємо, 3 березня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що місто стоїть на порозі гуманітарної катастрофи через дії російських окупантів, оскільки загарбники перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води та тепла.

Джерело: «Суспільне»