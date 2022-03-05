Компанія Samsung припинила постачання товарів у Росію

Компанія Samsung припинила постачання товарів у РФ. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n167956-kompaniya-samsung-prypynyla-postachannya-tovariv-u-rosiu.html

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Компанія Samsung Electronics припинила постачання в Росію через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Постачання смартфонів, чіпів і побутової електроніки у РФ вже припинено. Крім того, південнокорейський гігант передасть 6 млн дол., у тому числі 1 млн дол. на побутову електроніку та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні. Насамперед мова йде про допомогу українським біженцям. Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет — забезпечити безпеку всіх наших співробітників і їх сімей, — заявили в «Самсунг».

Як свідчать дані аналітичної компанії Counterpoint, компанія Samsung посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

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Нагадаємо, компанія Apple припинила продажі своєї продукції в Росії. Офіційний сайт компанії у РФ при оформленні покупки гаджетів корпорації скасував можливість доставки товарів, і як наслідок — можливість їх придбання.

Джерела: Reuters, Bloomberg