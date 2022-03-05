Ілон Маск підтримав Україну. Фото: Укрінформ

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Ілон Маск, мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla, висловив підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабній агресії Росії.

Маск залишив у Twitter допис: «Україно, тримайся». У ще одному твіті американець висловив співчуття «великим людям Росії», які не бажають війни Росії проти України.

При цьому Маск відмовився блокувати через інтернет StarLink російські інформаційні агенції, оскільки є прихильником абсолютної свободи слова.

А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення до українців у всьому світі. Це звернення чиновник почав та завершив українською мовою.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах, — зазначив він.

Британський прем'єр висловив підтримку українцям від всього британського народу та запевнив, що разом є європейськими партнерами та Сполученими Штатами тиснутимуть санкціями на Москву доти, доки Росія не зупинить агресію. Джонсон додав, що щодня спілкується з президентом України Володимиром Зеленським і захоплюється його спокоєм та героїзмом.

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Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск раніше підтримав Україну після вторгнення Росії. Засновник компанії SpaceX передав Києву станції супутникового інтернету StarLink, а перша партія вже прибула в Україну 28 лютого.