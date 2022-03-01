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Apple залишив росіян без "яблук" - продаж техніки припинено
Apple залишив росіян без «яблук» — продаж техніки припиненоhttps://racurs.ua/ua/n167808-apple-zalyshyv-rosiyan-bez-yabluk-prodaj-tehniky-prypyneno.htmlРакурс
Офіційний сайт Apple у Росії не дає купити гаджети. Офіційний сайт компанії в РФ при оформленні покупки гаджетів корпорації скасував можливість доставки товарів, і як наслідок — можливість їх придбання.
При виборі моделі iPhone або іншої техніки Apple на сторінці товару відображається повідомлення «доставка: зараз недоступно», альтернативних способів отримання товару, а також кнопка оплати також не відображаються.
Крім того, клієнти трьох російських банків — ВТБ, «Открытие» та «Совкомбанк» — не можуть розраховуватись за допомогою ApplePay і GooglePay.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своїх соцмережах: «Дякуємо, Тім Кук».
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На сайті справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що «доставка наразі не доступна».