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Ракурс
Apple залишив росіян без "яблук" - продаж техніки припинено

Apple залишив росіян без «яблук» — продаж техніки припинено

1 бер 2022, 23:22
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Офіційний сайт Apple у Росії не дає купити гаджети. Офіційний сайт компанії в РФ при оформленні покупки гаджетів корпорації скасував можливість доставки товарів, і як наслідок — можливість їх придбання.

При виборі моделі iPhone або іншої техніки Apple на сторінці товару відображається повідомлення «доставка: зараз недоступно», альтернативних способів отримання товару, а також кнопка оплати також не відображаються.

Крім того, клієнти трьох російських банків — ВТБ, «Открытие» та «Совкомбанк» — не можуть розраховуватись за допомогою ApplePay і GooglePay.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своїх соцмережах: «Дякуємо, Тім Кук».



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На сайті справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що «доставка наразі не доступна».

Джерело: Ракурс


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