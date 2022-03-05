Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n167964-zelenskiy-rasskazal-o-dengah-na-vosstanovlenie-ukrainy-video.html

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Українська влада вже думає про те, як відновити міста та українську економіку, що страждають від російської агресії.

Є згода між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Також вже є рішення про невідкладну допомогу і «про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни». І це лише перші рішення, які стосуються відбудови України. Про це 5 березня заявив президент України Володимир Зеленський під час нового відеозвернення.

Ми вже думаємо про майбутнє для всіх українців після війни, про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Я говорив з головою Світового банку Девідом Альпасом, виконавчим директором МВФ Кристаліною Георгієвою. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України, — зазначив глава держави.

Глава держави також висловив упевненість, що незабаром влада України звернеться до біженців із закликом повертатися додому.

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Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який через війну втратив роботу, отримає по 6,5 тис. грн. Такі виплати передбачає програма спеціальної допомоги для всіх громадян, які втратили можливість працювати.